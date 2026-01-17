Peintres en liberté, Jardin Potager, Bonnétable

Peintres en liberté Dimanche 7 juin, 09h30 Jardin Potager Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

L’association culturelle invite les peintres (sur inscription) à installer leurs chevalets au cœur du jardin et à créer en plein air tout au long de la journée. Les visiteurs sont conviés à flâner, observer les artistes au travail et échanger avec eux au gré de leur promenade. En fin d’après-midi, une exposition présentera les œuvres réalisées dans la journée. Un moment unique pour découvrir le jardin à travers le regard inspiré des peintres.

Jardin Potager 1 rue d’Isly 72110 Bonnétable Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire 0243520134 https://www.tourisme-maine301.fr/le-jardin-potager/ https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g7008965-d7123118-Reviews-Le_Jardin_Potager_de_Bonnetable-Bonnetable_Sarthe_Pays_de_la_Loire.html;https://www.facebook.com/jardinpotagerbonnetable/

L’association culturelle invite les peintres (sur inscription) à installer leurs chevalets au cœur du jardin et à créer en plein air tout au long de la journée. Les visiteurs sont conviés à flâner, à…

©CDC Maine Saosnois