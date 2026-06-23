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Chrystal Combo Le Melville Paris

Chrystal Combo Le Melville Paris

Chrystal Combo Le Melville Paris jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Le Melville

Adresse : 28 Rue Jean Mermoz

Ville : 75008 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Tarif : Tarif plein : 10 EUR

En français, en anglais, en arabe, en brésilien…

Le répertoire de Chrystal Combo s’affranchit des frontières et vient toucher au cœur le public à l’écoute de ce trio dont chaque note vient résonner en écho aux mélodies chantées par Ketty.

La musicalité, la délicatesse, l’intériorité, presque une discrétion et surtout une très grande force dans l’interprétation des chansons.

Ketty Orzola : chant – Lead

Serge Merlaud : guitare

Christian Duperray : basse

Chrystal Combo transcende les frontières musicales avec un répertoire multilingue, captivant par sa délicatesse et sa puissance émotionnelle. Chaque note vibre au rythme des mélodies de Ketty.
Le jeudi 02 juillet 2026
de 20h30 à 23h00
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T23:30:00+02:00
fin : 2026-07-03T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-02T20:30:00+02:00_2026-07-02T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz  75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=5998


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