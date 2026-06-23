Chrystal Combo Le Melville Paris
Chrystal Combo Le Melville Paris jeudi 2 juillet 2026.
En français, en anglais, en arabe, en brésilien…
Le répertoire de Chrystal Combo s’affranchit des frontières et vient toucher au cœur le public à l’écoute de ce trio dont chaque note vient résonner en écho aux mélodies chantées par Ketty.
La musicalité, la délicatesse, l’intériorité, presque une discrétion et surtout une très grande force dans l’interprétation des chansons.
Ketty Orzola : chant – Lead
Serge Merlaud : guitare
Christian Duperray : basse
Chrystal Combo transcende les frontières musicales avec un répertoire multilingue, captivant par sa délicatesse et sa puissance émotionnelle. Chaque note vibre au rythme des mélodies de Ketty.
Le jeudi 02 juillet 2026
de 20h30 à 23h00
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T23:30:00+02:00
fin : 2026-07-03T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-02T20:30:00+02:00_2026-07-02T23:00:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=5998
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