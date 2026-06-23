Chrystal Combo Le Melville Paris

En français, en anglais, en arabe, en brésilien…

Le répertoire de Chrystal Combo s’affranchit des frontières et vient toucher au cœur le public à l’écoute de ce trio dont chaque note vient résonner en écho aux mélodies chantées par Ketty.

La musicalité, la délicatesse, l’intériorité, presque une discrétion et surtout une très grande force dans l’interprétation des chansons.

Ketty Orzola : chant – Lead

Serge Merlaud : guitare

Christian Duperray : basse

Chrystal Combo transcende les frontières musicales avec un répertoire multilingue, captivant par sa délicatesse et sa puissance émotionnelle. Chaque note vibre au rythme des mélodies de Ketty.

Le jeudi 02 juillet 2026

de 20h30 à 23h00

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-02T23:30:00+02:00

fin : 2026-07-03T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-02T20:30:00+02:00_2026-07-02T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=5998



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