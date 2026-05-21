Chucho Valdés Royal Quartet Halle aux Grains Toulouse
Chucho Valdés Royal Quartet Halle aux Grains Toulouse lundi 26 avril 2027.
– Jazz –
Avec plus de 60 ans de carrière, le pianiste de jazz cubain Chucho Valdés a intégré dans sa musique et avec son Quartet, tant d’éléments afro-cubains, rock et classique. Mambo et harmonies contemporaines, virtuosité des rythmes, énergie et nostalgie… La musique de ces artistes envoûte par sa chaleur et une joie irrépressible.
PROGRAMME :
85 ème anniversaire – Carte blanche
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