Chucho Valdés Royal Quartet Halle aux Grains Toulouse

– Jazz –

Avec plus de 60 ans de carrière, le pianiste de jazz cubain Chucho Valdés a intégré dans sa musique et avec son Quartet, tant d’éléments afro-cubains, rock et classique. Mambo et harmonies contemporaines, virtuosité des rythmes, énergie et nostalgie… La musique de ces artistes envoûte par sa chaleur et une joie irrépressible.

PROGRAMME :

85 ème anniversaire – Carte blanche