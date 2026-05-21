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Chucho Valdés Royal Quartet Halle aux Grains Toulouse

Chucho Valdés Royal Quartet Halle aux Grains Toulouse

Chucho Valdés Royal Quartet Halle aux Grains Toulouse lundi 26 avril 2027.

Lieu : Halle aux Grains

Adresse : 1 place Dupuy

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : lundi 26 avril 2027

Fin : mardi 27 avril 2027

Heure de début : 20:00

Heure de fin : 22:00

Tarif : De 20 à 77€

– Jazz –
Avec plus de 60 ans de carrière, le pianiste de jazz cubain Chucho Valdés a intégré dans sa musique et avec son Quartet, tant d’éléments afro-cubains, rock et classique. Mambo et harmonies contemporaines, virtuosité des rythmes, énergie et nostalgie… La musique de ces artistes envoûte par sa chaleur et une joie irrépressible.

PROGRAMME :

85 ème anniversaire – Carte blanche

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