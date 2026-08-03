CHUCHO VALDES ROYAL QUARTET HALLE AUX GRAINS Toulouse
lundi 26 avril 2027 · HALLE AUX GRAINS · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
CHUCHO VALDES ROYAL QUARTET
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-26 20:00:00
fin : 2027-04-26 21:30:00
Date(s) :
2027-04-26
Avec plus de 60 ans de carrière, le pianiste de jazz cubain Chucho Valdés a intégré dans sa musique et avec son Quartet, tant d’éléments afro-cubains, rock et classique.
Mambo et harmonies contemporaines, virtuosité des rythmes, énergie et nostalgie… La musique de ces artistes envoûte par sa chaleur et une joie irrépressible. .
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With a career spanning more than 60 years, Cuban jazz pianist Chucho Valdés has incorporated elements of Afro-Cuban music, rock, and classical music into his music and that of his quartet.
L’événement CHUCHO VALDES ROYAL QUARTET Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- BAL TRAD PRADEL LA CAVE POÉSIE Toulouse 3 août 2026
- CRÉATURES & LÉGENDES COUVENT DES JACOBINS Toulouse 4 août 2026
- Les Nocturnes de la Cité de l’epace, Cité de l’espace, Toulouse 4 août 2026
- NOCTURNES DE LA CITÉ DE L’ESPACE LA CITÉ DE L’ESPACE Toulouse 4 août 2026
- CARTE BLANCHE À PASCAL CAUMONT LA CAVE POÉSIE Toulouse 4 août 2026