CHUCHO VALDES ROYAL QUARTET HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

CHUCHO VALDES ROYAL QUARTET

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-26 20:00:00

fin : 2027-04-26 21:30:00

Date(s) :

2027-04-26

Avec plus de 60 ans de carrière, le pianiste de jazz cubain Chucho Valdés a intégré dans sa musique et avec son Quartet, tant d’éléments afro-cubains, rock et classique.

Mambo et harmonies contemporaines, virtuosité des rythmes, énergie et nostalgie… La musique de ces artistes envoûte par sa chaleur et une joie irrépressible. .

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

With a career spanning more than 60 years, Cuban jazz pianist Chucho Valdés has incorporated elements of Afro-Cuban music, rock, and classical music into his music and that of his quartet.

L’événement CHUCHO VALDES ROYAL QUARTET Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE