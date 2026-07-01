Cie Antonio Najarro – Querencia, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Cie Antonio Najarro – Querencia Mercredi 3 mars 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 37€ ; Cat. 1 : 43€ / 40€ ; Cat. 2 : 40€ / 37€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-03T20:30:00+01:00 – 2027-03-03T22:00:00+01:00

Fin : 2027-03-03T20:30:00+01:00 – 2027-03-03T22:00:00+01:00

Considéré comme le chorégraphe emblématique de la danse espagnole, Antonio Najarro célèbre avec « Querencia » les racines de ses origines.

Sa dernière création, « Querencia », est un voyage envoûtant à travers la beauté et l’esthétique des différents styles de la danse espagnole : l’école « bolera », la danse stylisée, la danse traditionnelle et le flamenco. Antonio Najarro revisite ses origines et exalte l’inspiration des ballets chorégraphiques des grandes figures comme Mariemma ou Antonio Ruiz Soler.

Sur scène, l’élégance, une qualité technique irréprochable et la beauté des costumes se côtoient. Sans oublier les nombreux accessoires accompagnants chacun des styles interprétés, comme le chapeau de Cordoue, la cape espagnole, les castagnettes, le châle de Manille… Une mise en lumière des codes et des traditions de la danse espagnole avec une dimension contemporaine.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/173/le_pin_galant/cie_antonio_najarro »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Considéré comme le chorégraphe emblématique de la danse espagnole, Antonio Najarro célèbre avec « Querencia » les racines de ses origines. Danse Espagnol

Roberto Sastre