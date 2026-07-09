Cie Clandestine Autour de Marzia Scène en Grand Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc

Informations pratiques

Saint-Gély-du-Fesc

Cie Clandestine Autour de Marzia

Scène en Grand Pic Saint-Loup Avenue du Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 19:30:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Un spectacle plein de douceur et de poésie, qui touche aussi bien les enfants que les parents, et donne envie de re-feuilleter son album de famille

L’aventure lumineuse d’un secret de famille.

Une petite fille grandit avec un secret gravé dans son prénom. Un secret qui l’étouffe et l’angoisse. Dans sa famille on a appris à se taire. Voilà l’histoire de Marzia, 9 ans, ses parents, sa grand-mère, un trésor, quelques photos, une île lointaine, la mort, peut-être un fantôme, en tout cas un secret.

Un soir elle trouve sous la baignoire, un bracelet très chic sur lequel est gravé son prénom. C’est évident, c’est un cadeau pour elle. Pourtant Marzia est incapable d’en parler à ses parents, elle redoute quelque chose, mais quoi ? À partir de ce bracelet trouvé, elle va tirer le fil de cette histoire familiale et mener son enquête avec humour, malice et poésie.

A l’aide de dessins, ombres, projections et musique, cette histoire nous plonge au cœur d’un secret de famille. La mort ? Même pas peur ! Enfin juste un petit peu !

À la co-direction de La Compagnie Clandestine, Marie Salemi et Fabrizio Cenci, s’engagent à créer au cœur d’une société tourmentée un espace artistique, d’écoute et de transmission avec la jeunesse. Attachés à l’idée de travail de troupe, ils aiment mélanger les disciplines artistiques dont elle est issue théâtre, écriture, musique, danse et chant.

Avec ce nouveau spectacle, ils s’emparent de la thématique du secret, de l’importance du rite, de la nécessité du mot, du dire, du magique. Ils imaginent une petite fille déterminée qui, au milieu du silence et de son mal-être, tombe par hasard sur une pièce du puzzle et décide de faire exploser le mystère. .

Scène en Grand Pic Saint-Loup Avenue du Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 66 53 38 scene@ccgpsl.fr

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English :

A show full of sweetness and poetry, appealing to both children and parents, and inspiring a desire to revisit one’s family album

L’événement Cie Clandestine Autour de Marzia Saint-Gély-du-Fesc a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup