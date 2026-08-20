Cie EAEO – Dans ma piscine, Les Subsistances, Lyon

Informations pratiques

Cie EAEO – Dans ma piscine 19 et 20 septembre Les Subsistances Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:40:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:40:00+02:00

Dans un grand aquarium, un jongleur joue sous l’eau avec des objets qui flottent et tombent. Corps et balles semblent défier la gravité. Le temps d’un numéro, tout paraît suspendu : la respiration, les règles du monde, le réel. Un spectacle pris dans un dispositif rare, où petits et grands retiennent leur souffle.

Dans cet aquarium hexagonal, le jongleur fait vivre des objets étranges sous l’eau. Sept objets, sept façons de flotter ou de couler, sept moments suspendus pour le public et l’artiste. Corps et balles bougent ensemble, dans une danse étonnante où tout paraît possible. Le temps du spectacle, la respiration et la gravité semblent disparaître, offrant une expérience magique, drôle et poétique pour tous les âges.

Les Subsistances 8bis Quai Saint Vincent, 69001 Lyon, France Lyon 69001 1st Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33478391002 https://www.les-subs.com Dans un site patrimonial remarquable en bord de Saône à Lyon, les SUBS constituent à la fois un espace de travail pour les artistes et un lieu de vie et de création artistique ouvert à toutes et tous. Résidences artistiques, coopérations culturelles, actions de médiation originales et projets inclusifs : les SUBS soutiennent la création d’aujourd’hui en faisant dialoguer ambitions esthétiques, pratiques amateurs, esprit créatif, éco-sensibilité, mixité sociale et générationnelle. Théâtre, danse, musique, cirque, arts visuels et numériques : toute la diversité de la scène contemporaine s’y épanouit en favorisant la consécration de figures internationales et la révélation de jeunes talents régionaux.

Dans un grand aquarium, un jongleur joue sous l’eau avec des objets qui flottent et tombent. Corps et balles semblent défier la gravité. Le temps d’un numéro, tout paraît suspendu : la respiration, …

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