Cie François Mauduit – Dans les yeux d’Audrey, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Cie François Mauduit – Dans les yeux d’Audrey Mardi 3 novembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 37€ ; Cat. 1 : 43€ / 40€ ; Cat. 2 : 40€ / 37€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-03T20:30:00+01:00 – 2026-11-03T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-03T20:30:00+01:00 – 2026-11-03T22:00:00+01:00

« Dans les Yeux d’Audrey » est un ballet biopic, tout en charme, élégance et mélancolie qui plonge dans la vie captivante d’une légende hollywoodienne, Audrey Hepburn.

Elle est l’une de ces icônes d’Hollywood dont l’aura continue d’inspirer des générations de femmes. Mais l’égérie des cinéastes et des couturiers rêvait d’être danseuse !

Le chorégraphe François Mauduit, ex-soliste de Maurice Béjart, lui rend hommage dans un ballet ambitieux où, sur scène, l’actrice se remémore son passé à travers des flashbacks sur sa jeunesse, son amour de la danse, sa carrière, les tournages, Hollywood, la mode et son amitié avec Hubert de Givenchy. Malgré la fragilité de l’âme humaine face aux tourments du temps et de la célébrité, « Dans les Yeux d’Audrey » est un ballet hommage vibrant à la femme et à l’icône du cinéma.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/102/le_pin_galant/compagnie_francois_mauduit »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

« Dans les Yeux d’Audrey » est un ballet biopic, tout en charme, élégance et mélancolie qui plonge dans la vie captivante d’une légende hollywoodienne, Audrey Hepburn. François Mauduit Ballet

BR