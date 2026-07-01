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Cie Haspop – Curiosité, Le Pin Galant, Mérignac

jeudi 14 janvier 2027 · Le Pin Galant · Mérignac

Cie Haspop – Curiosité, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Début
jeudi 14 janvier 2027
Fin
jeudi 14 janvier 2027
Lieu
Le Pin Galant
Adresse
34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac
Ville
33700 Mérignac
Département
Gironde
Tarif
Privilège : 31€ ; Cat. 1 : 37€ / 34€ ; Cat. 2 : 34€ / 31€ ; Accès Culture : 15€

Cie Haspop – Curiosité Jeudi 14 janvier 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 31€ ; Cat. 1 : 37€ / 34€ ; Cat. 2 : 34€ / 31€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-14T20:30:00+01:00 – 2027-01-14T22:00:00+01:00
Fin : 2027-01-14T20:30:00+01:00 – 2027-01-14T22:00:00+01:00

« Curiosité » s’inscrit dans une recherche artistique inspirée de l’effervescence visuelle et narrative du New York des années 1930. Une fusion explosive de danse hip-hop et de cirque moderne. Une aventure intérieure où les illusions de l’exil se fissurent, laissant apparaître, entre magie et beauté, la persistance de l’espoir.

À travers le regard d’un jeune migrant, « Curiosité » interroge les notions de quête de reconnaissance, de solitude et d’illusions liées à l’exil. Les dix artistes électrisent la scène avec des performances saisissantes : contorsion, équilibre, main à main, voltige, diabolo et acrobaties. Une aventure visuelle et poétique chargée d’émotions, de virtuosité et d’espoir. À voir en famille !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/154/le_pin_galant/curiosite »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.
« Curiosité » s’inscrit dans une recherche artistique inspirée de l’effervescence visuelle et narrative du New York des années 1930. Une fusion explosive de danse hip-hop et de cirque moderne. cirque Cie Haspop

Kymmo

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