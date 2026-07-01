Cie Haspop – Curiosité, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Cie Haspop – Curiosité Jeudi 14 janvier 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 31€ ; Cat. 1 : 37€ / 34€ ; Cat. 2 : 34€ / 31€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-14T20:30:00+01:00 – 2027-01-14T22:00:00+01:00

Fin : 2027-01-14T20:30:00+01:00 – 2027-01-14T22:00:00+01:00

« Curiosité » s’inscrit dans une recherche artistique inspirée de l’effervescence visuelle et narrative du New York des années 1930. Une fusion explosive de danse hip-hop et de cirque moderne. Une aventure intérieure où les illusions de l’exil se fissurent, laissant apparaître, entre magie et beauté, la persistance de l’espoir.

À travers le regard d’un jeune migrant, « Curiosité » interroge les notions de quête de reconnaissance, de solitude et d’illusions liées à l’exil. Les dix artistes électrisent la scène avec des performances saisissantes : contorsion, équilibre, main à main, voltige, diabolo et acrobaties. Une aventure visuelle et poétique chargée d’émotions, de virtuosité et d’espoir. À voir en famille !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/154/le_pin_galant/curiosite »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

« Curiosité » s’inscrit dans une recherche artistique inspirée de l’effervescence visuelle et narrative du New York des années 1930. Une fusion explosive de danse hip-hop et de cirque moderne. cirque Cie Haspop

Kymmo