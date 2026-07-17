Cie Hors Surface – Face aux murs, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Cie Hors Surface – Face aux murs Mardi 16 mars 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 31€ ; Cat. 1 : 37€ / 34€ ; Cat. 2 : 34€ / 31€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-16T20:30:00+01:00 – 2027-03-16T22:00:00+01:00

Fin : 2027-03-16T20:30:00+01:00 – 2027-03-16T22:00:00+01:00

« Face aux murs » explore la mécanique des rapports humains dans un monde en perpétuel mouvement. Damien Droin, enfant de la balle puis champion de trampoline, fonde en 2011 la Compagnie Hors Surface et défend un cirque nouveau, multiple et de grande exigence acrobatique. Il explore les capacités de l’homme à s’adapter, à se dépasser, à recommencer et à se réinventer. Pour chaque mur construit, une échelle peut être bricolée. Pour chaque chute, un envol peut être rêvé. Renversant !

Six acrobates solitaires se retrouvent sur un vertigineux mur en plexiglas que deux trampolines entourent. Tour à tour témoin et acteur de ses désirs et de ses doutes, chaque personnage explore sa part d’ombre et son courage enfoui. Immense et infranchissable, un mur sur scène sépare les personnes, les idées, les espaces. Un seul côté en est visible, l’autre restant ouvert à l’imagination. Dans un décor en constante transformation, les univers de chacun basculent de manière inattendue. La scénographie acrobatique nous permet de plonger dans les batailles intimes et les défis communs auxquels nous sommes tous confrontés.

Esthétique et impressionnant !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/228/le_pin_galant/cie_hors_surface »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

« Face aux murs » explore la mécanique des rapports humains dans un monde en perpétuel mouvement.

Camille La Verde