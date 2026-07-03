Cie Inshi – Rêves, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Cie Inshi – Rêves Jeudi 27 mai 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 31€ ; Cat. 1 : 37€ / 34€ ; Cat. 2 : 34€ / 31€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-27T20:30:00+02:00 – 2027-05-27T22:00:00+02:00

Fin : 2027-05-27T20:30:00+02:00 – 2027-05-27T22:00:00+02:00

« Rêves » est une création en exil, une histoire de ténacité et de virtuosité. Elle est le témoignage d’une jeunesse renversée par un conflit guerrier et un formidable exemple de l’exigence et de la grande qualité du cirque ukrainien. Un spectacle vibrant et poétique, témoin d’une force de vie où souffle un vent de résistance.

Dans une ambiance de clair-obscur, les huit interprètes, tous issus de l’école de cirque de Kiev, l’une des plus exigeantes du monde, font preuve d’un engagement sous tension. Des mouvements collectifs aux numéros solo, les gestes précis et l’écriture chorégraphique ciselée soulignent la détermination de ces artistes à vivre, résister et rêver, envers et contre tout. Entre solennité et lyrisme, confession et combativité, les artistes du Cirque Inshi, qui ont l’habitude de produire leurs numéros dans le monde entier, livrent ici une performance inédite, puissante et classique. Ils nous proposent une expérience de cirque rarement présentée en France.

Un « rêve » circassien de haute-volée !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/247/le_pin_galant/cie_inshi »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

« Rêves » est une création en exil, une histoire de ténacité et de virtuosité. Cirque Inshi

PKL Image