Cie Nicolas Huchard – Credo, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Cie Nicolas Huchard – Credo Jeudi 29 avril 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 25€ ; Cat. 1 : 31€ / 28€ ; Cat. 2 : 28€ / 25€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-29T20:30:00+02:00 – 2027-04-29T22:00:00+02:00

Fin : 2027-04-29T20:30:00+02:00 – 2027-04-29T22:00:00+02:00

Danseur et chorégraphe en pleine ascension, Nicolas Huchard impose fièrement depuis quelques années son identité noire et queer dans le monde de la danse, de la musique et de la mode. Histoire de faire bouger les choses. Au sens propre comme au figuré.

Nicolas Huchard danse pour les plus grands : Jean-Paul Gaultier, Marion Motin, Madonna, Maurice Béjart ; il est l’une des queens de Christine et collabore avec Angèle, Suzane ou Aya Nakamura.

À chaque collaboration, il explore des frontières. Entre douceur et puissance, entre féminin et masculin, entre les continents et les disciplines, Nicolas Huchard aime les aspérités, créatrices d’unicité.

La création de sa compagnie en 2018 est l’incarnation de cette exploration, de ses valeurs et de ses combats. Un terrain politique où la danse inscrit l’engagement dans le corps : « la social danse ».

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/246/le_pin_galant/cie_nicolas_huchard »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Danseur et chorégraphe en pleine ascension, Nicolas Huchard impose fièrement depuis quelques années son identité noire et queer dans le monde de la danse, de la musique et de la mode. Danse Contemporain

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