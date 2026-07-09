Cie Terrence et Malik La folle histoire de France Scène en Grand Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc

Informations pratiques

Saint-Gély-du-Fesc

Cie Terrence et Malik La folle histoire de France

Scène en Grand Pic Saint-Loup Avenue du Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27 22:00:00

Date(s) :

2026-11-27

La Folle Histoire de France a été créée en 2013 comme une comédie historique qui revisite avec humour les événements marquants de l’histoire française. Le spectacle a connu un succès remarquable avec plus de 1 200 représentations en dix saisons, s’inspirant des Nuls, des Inconnus, de Louis de Funès et de Mel Brooks pour créer un style unique

Une comédie savante et burlesque.

Assistez au plus fou des cours d’Histoire avec le prof que l’on a tous rêvé d’avoir et le pire cancre du monde !

Ici vous n’êtes pas au théâtre mais en classe. Les spectateurs sont accueillis le temps de la colle pour redevenir des élèves. Au programme révision du contrôle d’histoire du jour au côté d’un redoublant multirécidiviste cumulant 20 ans de 5ème !

Dans ce cours d’histoire complètement fou et décalé, les deux comédiens, Nicolas Pierre et Farhat Kerkeny, enchaînent avec humour anecdotes historiques absurdes (mais vraies !), situations ridicules et personnages aussi délirants que complémentaires.

Le public n’est pas en reste, enfants comme adultes sont invités à jouer leur rôle délégués, cancres ou fayots, chacun participe à sa manière.

Outre l’improvisation avec les spectateurs qui rend chaque représentation un peu unique, les événements traités nous emmèneront de la Révolution à la guerre de Cent Ans, de la bataille de Marignan aux régicides célèbres. Finalement la cloche sonnant la fin de l’école, on se rend compte qu’on a qu’une envie, continuer d’apprendre en s’amusant ! .

Scène en Grand Pic Saint-Loup Avenue du Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 66 53 38 scene@ccgpsl.fr

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English :

The Crazy History of France was created in 2013 as a historical comedy that humorously revisits significant events in French history. The show has achieved remarkable success with over 1,200 performances in ten seasons, drawing inspiration from the Nuls, the Inconnus, Louis de Funès, and Mel Brooks to create a unique style

L’événement Cie Terrence et Malik La folle histoire de France Saint-Gély-du-Fesc a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup