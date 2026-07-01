Cie Wanted Posse – Warriors, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Cie Wanted Posse – Warriors Mercredi 5 mai 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 25€ ; Cat. 1 : 31€ / 28€ ; Cat. 2 : 28€ / 25€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-05T20:30:00+02:00 – 2027-05-05T22:00:00+02:00

Fin : 2027-05-05T20:30:00+02:00 – 2027-05-05T22:00:00+02:00

Reconnu dans le milieu de la danse depuis les années 90, le collectif Wanted Posse est passé des battles underground aux plus grandes scènes françaises. « Warriors » est une fresque chorégraphique qui vous transportera dans une bataille funky et palpitante, où chaque pas est à la fois style et émotion.

Imaginez des bandes rivales, des néons criards et des costumes flashy qui clashent autant que les mouvements. Ce spectacle fiévreux transcende la rivalité pour la transformer en moteur d’unité. Les corps s’affrontent, s’entrelacent et explosent dans une danse où chaque mouvement hurle liberté et dépassement des frontières. Sur scène, 8 danseuses et danseurs déchaînés unissent leurs styles – hip hop, break, lock, house dance et modern’jazz –les corps vibrent, les sneakers frappent le sol, chaque mouvement raconte une histoire : rivalité brûlante, amitié sincère, persévérance à toute épreuve et cet espoir qui brille comme une boule à facettes. Une création survitaminée !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/253/le_pin_galant/compagnie_wanted_posse »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

« Warriors » est une fresque chorégraphique qui vous transportera dans une bataille funky et palpitante, où chaque pas est à la fois style et émotion.