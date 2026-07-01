Cie Yeraz – Pour toi Aznavour, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Cie Yeraz – Pour toi Aznavour Vendredi 18 décembre, 20h00 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 37€ ; Cat. 1 : 43€ / 40€ ; Cat. 2 : 40€ / 37€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-18T20:00:00+01:00 – 2026-12-18T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-18T20:00:00+01:00 – 2026-12-18T21:30:00+01:00

La Compagnie Yeraz célèbre l’âme arménienne à travers la danse et rend un vibrant hommage au plus Arménien des Français, le légendaire Charles Aznavour.

« Pour toi Aznavour » naît de la rencontre entre la chorégraphe Christina Galstian et Charles Aznavour en 2009, sur le tournage du film « L’Armée du Crime » de Robert Guédiguian. Leurs échanges, hors du temps, ont nourri la création de ce spectacle dans lequel s’entremêlent les traces impérissables de l’œuvre de Charles Aznavour qui entrent en résonance avec la vie de la chorégraphe et de la mémoire arménienne. À travers des chorégraphies mêlant tradition et création, recherche artistique et transmission culturelle, « Pour toi Aznavour » est une invitation au voyage. Entre souvenirs d’enfance, déracinement, espoir et musique, cette pièce est une féérie poétique où chaque mélodie et mouvement chorégraphique est une ode à l’amour et à la résilience.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/146/le_pin_galant/cie_yeraz »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

La Compagnie Yeraz célèbre l’âme arménienne à travers la danse et rend un vibrant hommage au plus Arménien des Français, le légendaire Charles Aznavour. Yeraz Arménie