Cie Zyogmatic – Climax, Le Pin Galant, Mérignac
mardi 27 avril 2027 · Le Pin Galant · Mérignac
Informations pratiques
Cie Zyogmatic – Climax Mardi 27 avril 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde
Privilège : 37€ ; Cat. Or : 51€ ; Cat. 1 : 43€ / 40€ ; Cat. 2 : 40€ / 37€ ; Accès Culture : 15€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-27T20:30:00+02:00 – 2027-04-27T22:00:00+02:00
Fin : 2027-04-27T20:30:00+02:00 – 2027-04-27T22:00:00+02:00
À l’intersection du théâtre, de la danse, du chant et du mime, la Compagnie Zygomatic utilise l’humour comme une arme de réflexion massive au service d’un sujet brûlant : le dérèglement climatique.
Interprété avec un humour scientifiquement absurde, « Climax » aborde le sujet de l’environnement en défiant les lois de la gravité. Dérèglements scéniques, chorégraphies du second degré, acrobatie et chansons… Un mariage entre comique absurde, humour grinçant, une soupape de décompression tentant de se frayer un chemin vers des lendemains qui chantent.
Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/266/le_pin_galant/compagnie_zygomatic »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.
À l’intersection du théâtre, de la danse, du chant et du mime, la Compagnie Zygomatic utilise l’humour comme une arme de réflexion massive au service d’un sujet brûlant : le dérèglement climatique. Théâtre Famille
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