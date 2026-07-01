Cimetière de Louyat : Les femmes dans la Résistance, Cimetière de Louyat, Limoges

Informations pratiques

Cimetière de Louyat : Les femmes dans la Résistance Vendredi 21 août, 09h30 Cimetière de Louyat Haute-Vienne

6 € / 4 € (tarif réduit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T09:30:00+02:00 – 2026-08-21T10:30:00+02:00

Fin : 2026-08-21T09:30:00+02:00 – 2026-08-21T10:30:00+02:00

MÉMOIRE DE FEMMES

Participez à une visite en hommage à la vie des femmes héroïnes de la Résistance reposant dans les allées du cimetière de Louyat.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Cimetière de Louyat Cimetière de Louyat Limoges 87000 La Bastide Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]

Les allées du cimetière de Louyat vous révèlent le parcours de femmes illustres de la Résistance. #Villedartetdhistoire #unetealimoges

© Ville de Limoges