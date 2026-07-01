Cimetière de Louyat : Les femmes dans la Résistance, Cimetière de Louyat, Limoges
vendredi 21 août 2026 · Cimetière de Louyat · Limoges
Informations pratiques
Cimetière de Louyat : Les femmes dans la Résistance Vendredi 21 août, 09h30 Cimetière de Louyat Haute-Vienne
6 € / 4 € (tarif réduit)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T09:30:00+02:00 – 2026-08-21T10:30:00+02:00
Fin : 2026-08-21T09:30:00+02:00 – 2026-08-21T10:30:00+02:00
MÉMOIRE DE FEMMES
Participez à une visite en hommage à la vie des femmes héroïnes de la Résistance reposant dans les allées du cimetière de Louyat.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
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Les allées du cimetière de Louyat vous révèlent le parcours de femmes illustres de la Résistance. #Villedartetdhistoire #unetealimoges
© Ville de Limoges
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