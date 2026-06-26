Cimetière de Louyat Les femmes dans la Résistance Square du Souvenir-Français Limoges vendredi 21 août 2026.

Limoges

Cimetière de Louyat Les femmes dans la Résistance

Square du Souvenir-Français Entrée Square du Souvenir-Français Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 09:30:00

fin : 2026-08-21 10:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Participez à une visite en hommage à la vie des femmes héroïnes de la Résistance reposant dans les allées du cimetière de Louyat.

– Visite guidée d’1h

– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme, ou sur notre site web.

– Le lieu de rendez-vous sera communiqué APRES le règlement de la réservation .

Square du Souvenir-Français Entrée Square du Souvenir-Français Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 85 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cimetière de Louyat Les femmes dans la Résistance

L’événement Cimetière de Louyat Les femmes dans la Résistance Limoges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Limoges Métropole