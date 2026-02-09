Cimetière de Louyat Visite Guidée

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Porté à l’écran par Patrice Chéreau, le vaste cimetière de Louyat recèle une belle originalité l’usage de la porcelaine pour les objets funéraires. Ce matériau raffiné garde l’empreinte de la vie éphémère. Une promenade sensible et insolite.

– Visite guidée d’1h30

– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme, ou sur notre site web.

– Le lieu de rendez-vous sera communiqué APRES le règlement de la réservation

Attention, il s’agit d’un milieu minéral, pensez à prendre de quoi vous protéger du soleil et des chaleurs (casquette, chapeau, parapluie, brumisateur, …) .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cimetière de Louyat Visite Guidée

L’événement Cimetière de Louyat Visite Guidée Limoges a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Limoges Métropole