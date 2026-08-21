Cimetière de Sens, Cimetière de Sens, Sens

Informations pratiques

Cimetière de Sens 19 et 20 septembre Cimetière de Sens Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Souvent méconnu, le cimetière de Sens se révèle comme un véritable musée à ciel ouvert. On y découvre des sépultures de figures locales, des monuments funéraires remarquables et une grande richesse symbolique.

Une visite qui invite à la réflexion et à la découverte de la mémoire collective sénonaise.

Cimetière de Sens Rue de Bellenave, 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386652227

Souvent méconnu, le cimetière de Sens se révèle comme un véritable musée à ciel ouvert. On y découvre des sépultures de figures locales, des monuments funéraires remarquables et une grande richesse …

© Ville de Sens