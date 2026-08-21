Cimetière de Sens, Cimetière de Sens, Sens
samedi 19 septembre 2026 · Cimetière de Sens · Sens
Informations pratiques
Cimetière de Sens 19 et 20 septembre Cimetière de Sens Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Souvent méconnu, le cimetière de Sens se révèle comme un véritable musée à ciel ouvert. On y découvre des sépultures de figures locales, des monuments funéraires remarquables et une grande richesse symbolique.
Une visite qui invite à la réflexion et à la découverte de la mémoire collective sénonaise.
Cimetière de Sens Rue de Bellenave, 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386652227
Souvent méconnu, le cimetière de Sens se révèle comme un véritable musée à ciel ouvert. On y découvre des sépultures de figures locales, des monuments funéraires remarquables et une grande richesse …
© Ville de Sens
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