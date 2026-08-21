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Cimetière de Sens, Cimetière de Sens, Sens

samedi 19 septembre 2026 · Cimetière de Sens · Sens

Cimetière de Sens, Cimetière de Sens, Sens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cimetière de Sens
Adresse
Rue de Bellenave, 89100 Sens
Ville
89100 Sens
Département
Yonne

Cimetière de Sens 19 et 20 septembre Cimetière de Sens Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Souvent méconnu, le cimetière de Sens se révèle comme un véritable musée à ciel ouvert. On y découvre des sépultures de figures locales, des monuments funéraires remarquables et une grande richesse symbolique.
Une visite qui invite à la réflexion et à la découverte de la mémoire collective sénonaise.

Cimetière de Sens Rue de Bellenave, 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386652227
Souvent méconnu, le cimetière de Sens se révèle comme un véritable musée à ciel ouvert. On y découvre des sépultures de figures locales, des monuments funéraires remarquables et une grande richesse …

© Ville de Sens

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