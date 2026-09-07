Cimetière Israëlite, Cimetière Israëlite, Vitry-le-François

Informations pratiques

Cimetière Israëlite Dimanche 20 septembre, 09h30, 10h45 Cimetière Israëlite Marne

Gratuit – Limité à 35 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:45:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Créé en 1822, le cimetière israélite de la Jouette est un témoin majeur de l’histoire de la communauté juive du Vitryat. Exceptionnellement ouvert à l’occasion de l’opération Printemps des cimetières, vous pourrez découvrir l’histoire de ce lieu de sépulture remarquable, ainsi que les spécificités et symboles liés au culte.

Guide : Théodora Jarassé-Raquillet, Chargée de recherche inventaire. Direction de la Culture, du patrimoine et de la Mémoire, Région Grand Est / Site de Châlons-en-Champagne

Cimetière Israëlite Rue de la Jouette 51300 Vitry-le-François Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0326744530 »}, {« type »: « email », « value »: « tourismevitry@lacduder.com »}]

Créé en 1822, le cimetière israélite de la Jouette est un témoin majeur de l’histoire de la communauté juive du Vitryat. Exceptionnellement ouvert à l’occasion de l’opération Printemps des vous de ce…

©Région Grand Est – Inventaire Général – Jacques Philippot, Jean Leblanc – Les contributeurs du projet Vitry-le-François à travers le temps