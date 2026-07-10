Apéromix Bords 2 Scènes / Salle Orange Bleue Vitry-le-François
jeudi 17 septembre 2026 · Bords 2 Scènes / Salle Orange Bleue · Vitry-le-François
Informations pratiques
Vitry-le-François
Apéromix
Bords 2 Scènes / Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 19:00:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
19h.Tout public
Dans le cadre des 60 ans du jumelage entre les villes de Vitry-le-François et de Tauberbischofsheim, nous vous proposons un Apéromix franco-allemand avec PARIS BERLIN !
Duo Pop Électro Acoustique franco allemand créé autour d’une amitié transfrontalière ! Christian Kaiser (chanteur allemand originaire de la ville de Trèves) et Christophe Schoepp (chanteur et guitariste de la région de Metz) accompagné de Nicolas Fageot (Contrebasse contre drum). .
Bords 2 Scènes / Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 41 00 10
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English : Apéromix
L’événement Apéromix Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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