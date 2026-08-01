Rassemblement de véhicules anciens Vitry-le-François
dimanche 30 août 2026 · Vitry-le-François
Informations pratiques
Vitry-le-François
Rassemblement de véhicules anciens
Place Maucourt Vitry-le-François Marne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Exposition de véhicules anciens voitures, motos, tracteurs. Bourse de pièces. Balade touristique. Restauration et buvette sur place. Animation musicale.
9h 18h.Tout public
Exposition de véhicules anciens voitures, motos, tracteurs. Bourse de pièces. Balade touristique. Restauration et buvette sur place. Animation musicale. .
Place Maucourt Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est
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English : Rassemblement de véhicules anciens
Classic vehicle exhibition: cars, motorcycles, tractors. Parts swap meet. Scenic tour. Food and refreshments available on site. Live music.
9 a.m. 6 p.m.
L’événement Rassemblement de véhicules anciens Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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