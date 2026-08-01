Informations pratiques

Vitry-le-François

Rassemblement de véhicules anciens

Place Maucourt Vitry-le-François Marne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 09:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Exposition de véhicules anciens voitures, motos, tracteurs. Bourse de pièces. Balade touristique. Restauration et buvette sur place. Animation musicale.

9h 18h.Tout public

Exposition de véhicules anciens voitures, motos, tracteurs. Bourse de pièces. Balade touristique. Restauration et buvette sur place. Animation musicale. .

Place Maucourt Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est

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English : Rassemblement de véhicules anciens

Classic vehicle exhibition: cars, motorcycles, tractors. Parts swap meet. Scenic tour. Food and refreshments available on site. Live music.

9 a.m. 6 p.m.

L’événement Rassemblement de véhicules anciens Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne