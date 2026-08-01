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AGENDA · Vitry-le-François

Rassemblement de véhicules anciens Vitry-le-François

dimanche 30 août 2026 · Vitry-le-François

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Place Maucourt
Ville
51300 Vitry-le-François
Département
Marne
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vitry-le-François

Rassemblement de véhicules anciens

Place Maucourt Vitry-le-François Marne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Exposition de véhicules anciens voitures, motos, tracteurs. Bourse de pièces. Balade touristique. Restauration et buvette sur place. Animation musicale.
9h 18h.Tout public
Exposition de véhicules anciens voitures, motos, tracteurs. Bourse de pièces. Balade touristique. Restauration et buvette sur place. Animation musicale.   .

Place Maucourt Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est  

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English : Rassemblement de véhicules anciens

Classic vehicle exhibition: cars, motorcycles, tractors. Parts swap meet. Scenic tour. Food and refreshments available on site. Live music.
9 a.m. 6 p.m.

L’événement Rassemblement de véhicules anciens Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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