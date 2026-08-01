Informations pratiques

Vitry-le-François

Promenade et pique nique

Médiathèque jusqu’à Luxémont Vitry-le-François Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 10:00:00

fin : 2026-08-10 18:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Promenade le long du canal, pique nique au stade, jeux.

10h 18h.Tout public

Promenade le long du canal, pique nique au stade, jeux. .

Médiathèque jusqu’à Luxémont Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 41 22 85

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English : Promenade et pique nique

Walk along the canal, picnic at the stadium, games.

10 a.m. 6 p.m.

L’événement Promenade et pique nique Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne