Promenade et pique nique Vitry-le-François
lundi 10 août 2026 · Vitry-le-François
Informations pratiques
Vitry-le-François
Promenade et pique nique
Médiathèque jusqu’à Luxémont Vitry-le-François Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:00:00
fin : 2026-08-10 18:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Promenade le long du canal, pique nique au stade, jeux.
10h 18h.Tout public
Promenade le long du canal, pique nique au stade, jeux. .
Médiathèque jusqu’à Luxémont Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 41 22 85
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English : Promenade et pique nique
Walk along the canal, picnic at the stadium, games.
10 a.m. 6 p.m.
L’événement Promenade et pique nique Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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