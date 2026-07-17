Visitez un centre aquatique, Centre Nautique La Salamandre, Vitry-le-François

Informations pratiques

Visitez un centre aquatique Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00 Centre Nautique La Salamandre Marne

Gratuit. Réservation obligatoire auprès du Bureau d’Information Touristique de Vitry-le-François. 20 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Découvrez cet équipement, explorez son hall d’accueil, ses bassins, son espace détente, ses aires de jeux, et ses installations techniques modernes.

Son architecture s’inscrit dans une démarche contemporaine alliant fonctionnalité et sobriété. Le bâtiment aux lignes épurées privilégie les matériaux durables, la lumière naturelle et une intégration harmonieuse dans le paysage. Pensé comme un équipement ouvert et accueillant, il conjugue performances techniques et qualité environnementale, avec des solutions innovantes en matière d’énergie et de traitement de l’air. La visite permet d’appréhender l’architecture d’un lieu pensé pour le bien-être et la durabilité.

Centre Nautique La Salamandre 1, avenue du quai des Fontaines 51300 Vitry-le-François Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est 03 54 17 05 60 https://www.vitry-le-francois.net/ [{« type »: « phone », « value »: « 0326744530 »}, {« type »: « email », « value »: « tourismevitry@lacduder.com »}] Centre Aquatique La Salamandre Parking à proximité.

Découvrez cet équipement, explorez son hall d’accueil, ses bassins, son espace détente, ses aires de jeux, et ses installations techniques modernes.

Mairie Vitry-le-François