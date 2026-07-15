Informations pratiques

Vitry-le-François

Corrida Vitryate

Place d’Armes Vitry-le-François Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Corrida Vitryate organisée par l’Athletisme Club Vitryat.Tout public

Corrida Vitryate organisée par l’Athletisme Club Vitryat.

Nos meneurs d’allures seront présents, prêts à vous aider à atteindre votre objectif que ce soit 40mn, 45mn, 50mn, 55mn ou 1h ! .

Place d’Armes Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est

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English : Corrida Vitryate

Vitryate Run organized by the Vitryat Athletics Club.

L’événement Corrida Vitryate Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne