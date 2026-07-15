Corrida Vitryate Vitry-le-François
dimanche 13 septembre 2026 · Vitry-le-François
Informations pratiques
Vitry-le-François
Corrida Vitryate
Place d’Armes Vitry-le-François Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Corrida Vitryate organisée par l’Athletisme Club Vitryat.Tout public
Corrida Vitryate organisée par l’Athletisme Club Vitryat.
Nos meneurs d’allures seront présents, prêts à vous aider à atteindre votre objectif que ce soit 40mn, 45mn, 50mn, 55mn ou 1h ! .
Place d’Armes Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est
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English : Corrida Vitryate
Vitryate Run organized by the Vitryat Athletics Club.
L’événement Corrida Vitryate Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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