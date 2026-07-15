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AGENDA · Vitry-le-François

Corrida Vitryate Vitry-le-François

dimanche 13 septembre 2026 · Vitry-le-François

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
Place d'Armes
Ville
51300 Vitry-le-François
Département
Marne
Tarif

Vitry-le-François

Corrida Vitryate

Place d’Armes Vitry-le-François Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Corrida Vitryate organisée par l’Athletisme Club Vitryat.Tout public
Corrida Vitryate organisée par l’Athletisme Club Vitryat.
Nos meneurs d’allures seront présents, prêts à vous aider à atteindre votre objectif que ce soit 40mn, 45mn, 50mn, 55mn ou 1h !   .

Place d’Armes Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est  

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English : Corrida Vitryate

Vitryate Run organized by the Vitryat Athletics Club.

L’événement Corrida Vitryate Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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