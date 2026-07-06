Spectacle de feu musical Tornade Vitry-le-François
samedi 8 août 2026 · Vitry-le-François
Informations pratiques
Vitry-le-François
Spectacle de feu musical Tornade
Place Maucourt Vitry-le-François Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 22:15:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
La Compagnie EliXir présente son spectacle de feu.
22h15.Tout public
La Compagnie EliXir présente son spectacle de feu. .
Place Maucourt Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est
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English : Spectacle de feu musical Tornade
The EliXir Company presents its fire show.
10:15 p.m.
L’événement Spectacle de feu musical Tornade Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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