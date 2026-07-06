Informations pratiques

Vitry-le-François

Spectacle de feu musical Tornade

Place Maucourt Vitry-le-François Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 22:15:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

La Compagnie EliXir présente son spectacle de feu.

22h15.Tout public

La Compagnie EliXir présente son spectacle de feu. .

Place Maucourt Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est

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English : Spectacle de feu musical Tornade

The EliXir Company presents its fire show.

10:15 p.m.

L’événement Spectacle de feu musical Tornade Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne