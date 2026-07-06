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AGENDA · Vitry-le-François

Spectacle de feu musical Tornade Vitry-le-François

samedi 8 août 2026 · Vitry-le-François

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
22:15:00
Adresse
Place Maucourt
Ville
51300 Vitry-le-François
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Vitry-le-François

Spectacle de feu musical Tornade

Place Maucourt Vitry-le-François Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 22:15:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

La Compagnie EliXir présente son spectacle de feu.
22h15.Tout public
La Compagnie EliXir présente son spectacle de feu.   .

Place Maucourt Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est  

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English : Spectacle de feu musical Tornade

The EliXir Company presents its fire show.
10:15 p.m.

L’événement Spectacle de feu musical Tornade Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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