Découvrez une péniche-musée, Péniche Saint-Nicolas, Vitry-le-François

Informations pratiques

Découvrez une péniche-musée Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00 Péniche Saint-Nicolas Marne

Gratuit. Limité à 20 personnes. Réservation obligatoire au BIT de Vitry-le-François.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Embarquez à bord de la péniche Saint-Nicolas, construite en 1930 au chantier naval de Winter à Boom, en Belgique. Une visite insolite de cette péniche mise hors d’eau. Découvrez la vie des mariniers à bord et bien plus encore !

Péniche Saint-Nicolas Rue du Port de Givet, 51300 Vitry-le-François Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « tourismevitry@lacduder.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 74 45 30 »}] La péniche Saint-Nicolas a été sauvée des eaux et réparée. Le bateau restera à quai, rue du Port de Givet, pour devenir un musée. Elle est devenue propriété de la ville de Vitry-le-François en 1988. Elle tient son nom du patron des bateliers.

Embarquez à bord de la péniche Saint-Nicolas, construite en 1930 au chantier naval de Winter à Boom, en Belgique. Une visite insolite de cette péniche mise hors d’eau. Découvrez la vie des mariniers…

© Philippe Jacquemin