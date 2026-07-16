Un lieu, une histoire : la synagogue vous ouvre ses portes, Synagogue, Vitry-le-François
samedi 19 septembre 2026 · Synagogue · Vitry-le-François
Informations pratiques
Un lieu, une histoire : la synagogue vous ouvre ses portes Samedi 19 septembre, 09h30, 10h45 Synagogue Marne
Limité à 18 personnes. Réservation obligatoire au Bureau d’Information Touristique de Vitry-le-François
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:45:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00
Découvrez un lieu de culte juïf, aujourd’hui dédié à la culture et à la transmission, lors de visites commentées.
Synagogue 7 rue du Mouton, 51300 Vitry-le-François Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « tourismevitry@lacduder.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 74 45 30 »}] La synagogue de Vitry-le-François, inaugurée en 1957, a été le lieu de culte de la communauté juive jusqu’en 2007. Il a remplacé une première synagogue construite au même endroit en 1883 et détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est désormais un lieu culturel, pédagogique et de mémoire.
Découvrez un lieu de culte juïf, aujourd’hui dédié à la culture et à la transmission, lors de visites commentées.
© Région Grand Est – Inventaire général Jacques Philippot
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