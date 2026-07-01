Les vendredis musicaux Vitry-le-François
vendredi 10 juillet 2026 · Vitry-le-François
Informations pratiques
Vitry-le-François
Les vendredis musicaux
Place d’Armes Place de la Halle Vitry-le-François Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-08-14 21:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
De 19h à 21h.Tout public
Chaque vendredi jusqu’au 21 août, la Ville de Vitry-le-François met à disposition un espace extérieur (en alternance place d’Armes et place de la Halle) pour permettre aux groupes de musiques locaux de s’exprimer.
Les vendredis musicaux sont l’occasion pour des formations confirmées ou en devenir de se produire en public. .
Place d’Armes Place de la Halle Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est
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English : Les vendredis musicaux
From 7:00 p.m. to 9:00 p.m.
L’événement Les vendredis musicaux Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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