Informations pratiques

Vitry-le-François

Les vendredis musicaux

Place d’Armes Place de la Halle Vitry-le-François Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-08-14 21:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

De 19h à 21h.Tout public

Chaque vendredi jusqu’au 21 août, la Ville de Vitry-le-François met à disposition un espace extérieur (en alternance place d’Armes et place de la Halle) pour permettre aux groupes de musiques locaux de s’exprimer.

Les vendredis musicaux sont l’occasion pour des formations confirmées ou en devenir de se produire en public. .

Place d’Armes Place de la Halle Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est

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English : Les vendredis musicaux

From 7:00 p.m. to 9:00 p.m.

L’événement Les vendredis musicaux Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne