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Collégiale illuminée Place d’Armes Vitry-le-François

Collégiale illuminée Place d’Armes Vitry-le-François dimanche 13 décembre 2026.

Lieu : Place d'Armes

Adresse : Collégiale Notre-Dame de l’Assomption

Ville : 51300 Vitry-le-François

Département : Marne

Début : dimanche 13 décembre 2026

Fin : dimanche 13 décembre 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Vitry-le-François

Collégiale illuminée

Place d’Armes Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Vitry-le-François Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 16:00:00
fin : 2026-12-13 18:00:00

Date(s) :
2026-12-13

Collégiale illuminée et animations autour de la fête de Noël. 16h 18h.Tout public
Collégiale illuminée et animations autour de la fête de Noël pour les enfants, les jeunes et les adultes.
Lumière de Bethléem avec les Scouts et Guides de France.   .

Place d’Armes Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est  

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English : Collégiale illuminée

Illuminated cathedral and holiday activities. 4:00–6:00 p.m.

L’événement Collégiale illuminée Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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