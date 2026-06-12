Collégiale illuminée Place d’Armes Vitry-le-François

Vitry-le-François

Collégiale illuminée

Place d’Armes Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Vitry-le-François Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 16:00:00

fin : 2026-12-13 18:00:00

Date(s) :

2026-12-13

Collégiale illuminée et animations autour de la fête de Noël. 16h 18h.Tout public

Collégiale illuminée et animations autour de la fête de Noël pour les enfants, les jeunes et les adultes.

Lumière de Bethléem avec les Scouts et Guides de France. .

Place d’Armes Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est

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English : Collégiale illuminée

Illuminated cathedral and holiday activities. 4:00–6:00 p.m.

L’événement Collégiale illuminée Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne