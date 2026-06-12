Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert La flute de Johann Sébastian Bach Place d’Armes Vitry-le-François

Concert La flute de Johann Sébastian Bach Place d’Armes Vitry-le-François samedi 10 octobre 2026.

Lieu : Place d'Armes

Adresse : Collégiale Notre-Dame de l’Assomption

Ville : 51300 Vitry-le-François

Département : Marne

Début : samedi 10 octobre 2026

Fin : samedi 10 octobre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Vitry-le-François

Concert La flute de Johann Sébastian Bach

Place d’Armes Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Vitry-le-François Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Avec Véronique Reinbold à la flute traversière et Pascal Vigneron à l’orgue, organisé en coproduction avec le Festival Bach de Toul. 20h30.Tout public
Concert La flute de Johann Sébastian Bach avec Véronique Reinbold à la flute traversière et Pascal Vigneron à l’orgue, organisé en coproduction avec le Festival Bach de Toul.   .

Place d’Armes Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert La flute de Johann Sébastian Bach

Featuring Véronique Reinbold on the flute and Pascal Vigneron on the organ, organized in co-production with the Toul Bach Festival. 8:30 p.m.

L’événement Concert La flute de Johann Sébastian Bach Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

À voir aussi à Vitry Le Francois (Marne)