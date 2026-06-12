Concert La flute de Johann Sébastian Bach Place d’Armes Vitry-le-François

Vitry-le-François

Concert La flute de Johann Sébastian Bach

Place d’Armes Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Vitry-le-François Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Avec Véronique Reinbold à la flute traversière et Pascal Vigneron à l’orgue, organisé en coproduction avec le Festival Bach de Toul. 20h30.Tout public

Concert La flute de Johann Sébastian Bach avec Véronique Reinbold à la flute traversière et Pascal Vigneron à l’orgue, organisé en coproduction avec le Festival Bach de Toul. .

Place d’Armes Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est

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English : Concert La flute de Johann Sébastian Bach

Featuring Véronique Reinbold on the flute and Pascal Vigneron on the organ, organized in co-production with the Toul Bach Festival. 8:30 p.m.

L’événement Concert La flute de Johann Sébastian Bach Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne