Concert de Noël Place d’Armes Vitry-le-François
Concert de Noël Place d’Armes Vitry-le-François dimanche 20 décembre 2026.
Vitry-le-François
Concert de Noël
Place d’Armes Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Vitry-le-François Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20 15:30:00
fin : 2026-12-20 17:30:00
Date(s) :
2026-12-20
Concert de Noël avec la participation de plusieurs chorales et de plusieurs musiciens du Pays Vitryat.
De 15h30 à 17h30.Tout public
Concert de Noël avec la participation de plusieurs chorales et de plusieurs musiciens du Pays Vitryat. .
Place d’Armes Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est
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English : Concert de Noël
No%EBl concert featuring several choirs and musicians from the Vitry region.
From 3:30 p.m. to 5:30 p.m.
L’événement Concert de Noël Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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