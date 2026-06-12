Concert de Noël Place d’Armes Vitry-le-François

Vitry-le-François

Concert de Noël

Place d’Armes Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Vitry-le-François Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20 15:30:00

fin : 2026-12-20 17:30:00

Date(s) :

2026-12-20

Concert de Noël avec la participation de plusieurs chorales et de plusieurs musiciens du Pays Vitryat.

De 15h30 à 17h30.Tout public

Concert de Noël avec la participation de plusieurs chorales et de plusieurs musiciens du Pays Vitryat. .

Place d’Armes Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de Noël

No%EBl concert featuring several choirs and musicians from the Vitry region.

From 3:30 p.m. to 5:30 p.m.

L’événement Concert de Noël Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne