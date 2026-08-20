Découvrez la tour sud d’une collégiale et son superbe panorama, Collégiale Notre-Dame de l’Assomption, Vitry-le-François

Informations pratiques

Découvrez la tour sud d’une collégiale et son superbe panorama Samedi 19 septembre, 09h15, 10h00, 10h45, 11h30, 14h30, 15h15, 16h00, 16h45, 17h30 Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Marne

Gratuit. Réservation obligatoire. Groupe de 18 personnes maximum. Non indiqué pour les personnes cardiaques et à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:15:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00

Montez jusqu’au sommet de la tour et profitez d’une magnifique vue sur la ville.

Collégiale Notre-Dame de l’Assomption Place d’Armes, 51300 Vitry-le-François, France Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est 0326746704 https://www.collegiale-vitry.fr [{« type »: « email », « value »: « tourismevitry@lacduder.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 74 45 30 »}] L’église de Vitry-le-François est un des monuments caractéristiques de l’architecture religieuse dite classique des XVIIe et XVIIIe siècles, avec sa marque de grandeur austère, de froide solennité. L’ensemble donne une impression d’harmonie et de mesure. L’imposante façade d’une hauteur de près de 42 mètres est constituée de trois étages de portails, de deux tours carrées et de fenêtres, le grand portail et la fenêtre centrale étant flanqués de doubles colonnes. Parking et toilettes à proximité

Montez jusqu’au sommet de la tour et profitez d’une magnifique vue sur la ville.

©Collection OT Lac du Der