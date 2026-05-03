Ciné à la cool Elfie et les Super Elfkins 4 Cinémas Theatre Vernon

Vernon

Ciné à la cool Elfie et les Super Elfkins

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le Noé Cinéma de Vernon, en partenariat avec la Ville de Vernon et le CCAS, est heureux de vous proposer une séance de cinéma adaptée aux personnes à besoins spécifiques, où la différence n’est plus un obstacle au plaisir du grand écran.

Un dispositif À la Cool , c’est quoi ?

Nous avons repensé l’expérience pour garantir le confort des personnes sensibles (troubles sensoriels, autisme, ou simplement besoin de calme)

– Ambiance apaisée Lumière tamisée (pas d’obscurité totale) et son maîtrisé (plus bas que d’ordinaire).

– Zéro stress Pas de publicités ni de bandes-annonces pour entrer directement dans le vif du sujet.

– Matériel à disposition Prêt de casques anti-bruit et mise à disposition d’objets sensoriels pour une meilleure gestion de l’attention.

– Liberté Une séance où chacun peut s’exprimer ou bouger si nécessaire, sans crainte du regard des autres.

Pour toute personne en fauteuil roulant et ne pouvant se déplacer seule, merci de nous écrire à l’adresse vernon@noecinemas.com

Synopsis

Il existe tout près de nous un monde secret où vit Elfie, une petite Elfkin qui rêve d’aventures. Quand elle rencontre Bo et sa famille un brin casse-cou, une mission très spéciale les attend aider Mira, une petite fille humaine qui rêve d’avoir un animal de compagnie. Chat câlin ? Chien rigolo ? Ou peut-être… tous les animaux du quartier ? Les deux amis vont vite comprendre que les plus petits peuvent accomplir de grandes choses, surtout quand ils agissent avec le cœur ! .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Ciné à la cool Elfie et les Super Elfkins

L’événement Ciné à la cool Elfie et les Super Elfkins Vernon a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération