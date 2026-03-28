Ciné Pitchoun Paddington au Pérou 4 Cinémas Theatre Vernon
Ciné Pitchoun Paddington au Pérou 4 Cinémas Theatre Vernon dimanche 10 mai 2026.
Vernon
Ciné Pitchoun Paddington au Pérou
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:30:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Synopsis
Alors que Paddington rend visite à sa tante Lucy bien-aimée, qui réside désormais à la Maison des ours retraités au Pérou, la famille Brown et notre ours préféré plongent dans un voyage inattendu et plein de mystères, à travers la forêt amazonienne et jusqu’aux sommets des montagnes du Machu Picchu. .
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Ciné Pitchoun Paddington au Pérou
L’événement Ciné Pitchoun Paddington au Pérou Vernon a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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