Ciné Pitchoun Paddington au Pérou 4 Cinémas Theatre Vernon

Vernon

Ciné Pitchoun Paddington au Pérou

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Synopsis

Alors que Paddington rend visite à sa tante Lucy bien-aimée, qui réside désormais à la Maison des ours retraités au Pérou, la famille Brown et notre ours préféré plongent dans un voyage inattendu et plein de mystères, à travers la forêt amazonienne et jusqu’aux sommets des montagnes du Machu Picchu. .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Ciné Pitchoun Paddington au Pérou

L’événement Ciné Pitchoun Paddington au Pérou Vernon a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération