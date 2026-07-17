CINE-ATELIER CREATIF RITA & CROCODILE Rue du Baron Lassus Nastier Bagnères-de-Luchon

Informations pratiques

Bagnères-de-Luchon

CINE-ATELIER CREATIF RITA & CROCODILE

Rue du Baron Lassus Nastier CINÉMA REX Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 16:00:00

fin : 2026-08-10 17:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger comme tout bon crocodile qu’il est.

Dès 3 ans 40 min 5 .

Rue du Baron Lassus Nastier CINÉMA REX Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 00 52 cinerexluchon@gmail.com

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English :

Rita, a feisty four-year-old girl, discovers the world alongside her faithful friend, Crocodile, who lives in a bathtub and thinks of nothing but eating—just like any good crocodile.

L’événement CINE-ATELIER CREATIF RITA & CROCODILE Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-07-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE