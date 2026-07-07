Ciné atelier Rita et crocodile 4 Cinémas Theatre Vernon
dimanche 26 juillet 2026 · 4 Cinémas Theatre · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Ciné atelier Rita et crocodile
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 11:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Dans le cadre du Little Films Festival, venez découvrir en avant-première le programme de courts-métrages Rita et crocodile . La projection sera suivie d’un atelier créatif amusant pour prolonger l’expérience en fin de séance. Un moment magique à partager en famille ! .
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Ciné atelier Rita et crocodile
L’événement Ciné atelier Rita et crocodile Vernon a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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