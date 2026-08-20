Ciné balade « Sur les traces des cinémas disparus d’Amiens » avec Alain Trogneux, Cinéma Pathé Amiens, Amiens
samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Pathé Amiens · Amiens
Informations pratiques
Ciné balade « Sur les traces des cinémas disparus d’Amiens » avec Alain Trogneux Samedi 19 septembre, 16h30 Cinéma Pathé Amiens Somme
Limité à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Visite guidée sur les traces des anciens cinémas d’Amiens, dans les rues piétonnes, en compagnie d’Alain Trogneux, auteur du livre « La Somme des cinémas » – RDV sur le parvis du cinéma Pathé Amiens
Cinéma Pathé Amiens 5 Boulevard de Belfort 80000 AMIENS Amiens 80000 Somme Hauts-de-France http://www.pathe.fr
Visite guidée sur les traces des anciens cinémas d’Amiens, dans les rues piétonnes, en compagnie d’Alain Trogneux, auteur du livre « La Somme des cinémas » – RDV sur le parvis du cinéma Pathé Amiens
©Pathé Amiens
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