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Ciné balade « Sur les traces des cinémas disparus d’Amiens » avec Alain Trogneux, Cinéma Pathé Amiens, Amiens

samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Pathé Amiens · Amiens

Ciné balade « Sur les traces des cinémas disparus d’Amiens » avec Alain Trogneux, Cinéma Pathé Amiens, Amiens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cinéma Pathé Amiens
Adresse
5 Boulevard de Belfort 80000 AMIENS
Ville
80000 Amiens
Département
Somme
Tarif
Limité à 30 personnes

Ciné balade « Sur les traces des cinémas disparus d’Amiens » avec Alain Trogneux Samedi 19 septembre, 16h30 Cinéma Pathé Amiens Somme

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite guidée sur les traces des anciens cinémas d’Amiens, dans les rues piétonnes, en compagnie d’Alain Trogneux, auteur du livre « La Somme des cinémas » – RDV sur le parvis du cinéma Pathé Amiens

Cinéma Pathé Amiens 5 Boulevard de Belfort 80000 AMIENS Amiens 80000 Somme Hauts-de-France http://www.pathe.fr
Visite guidée sur les traces des anciens cinémas d’Amiens, dans les rues piétonnes, en compagnie d’Alain Trogneux, auteur du livre « La Somme des cinémas » – RDV sur le parvis du cinéma Pathé Amiens

©Pathé Amiens

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