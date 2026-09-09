Ciné-Club Allemand jeunesse: Grüsse vom Marz Centre Franco-Allemand de Provence Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Ciné-Club Allemand jeunesse: Grüsse vom Marz

Mercredi 4 novembre 2026 de 15h à 16h30. Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 15:00:00

fin : 2026-11-04 16:30:00

Date(s) :

2026-11-04

Une comédie sur la différence. En coopération avec le Goethe-Institut, les établissements scolaires et le Repère Jeunesse.

Synopsis

Tom a 10 ans et est différent. Il n’aime pas le changement, la couleur rouge, les environnements bruyants et, en bon aspirant astronaute, porte volontiers son casque et sa combinaison dès qu’une situation jugée critique se présente. Le voyage professionnel de sa mère en Chine et la perspective d’un été à Lunau chez ses grands-parents hippies en compagnie d’Elmar et Nina, ses frère et sœur casse-cous et hyperactifs, sont pour lui synonyme de catastrophe. Pour y faire face, Tom n’a qu’une mission en tête s’il survit à ce séjour, alors il sera prêt à voyager sur Mars. .

Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com

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English :

A comedy about difference. In cooperation with the Goethe-Institut, local schools, and Repère Jeunesse.

L’événement Ciné-Club Allemand jeunesse: Grüsse vom Marz Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence