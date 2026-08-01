Déambulation Honolulu Brass Band Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Déambulation Honolulu Brass Band

Samedi 29 août 2026 à partir de 14h. De la place des Prêcheurs à l’hôtel de ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Avec ce spectacle, la fanfare Honolulu Brass Band met le jazz à l’honneur. Une musique toujours festive et chaleureuse, dansante et légère, un jazz teinté de biguine et de calypso, coloré de mambo et de bossa nova… Bref un jazz créole !

Née de l’imaginaire de sept musiciens marseillais inspirés par ces destinations colorées et ensoleillées, leur musique rappelle d’anciens airs du folklore européen, à qui le temps, les distances et les métissages ont donné des couleurs nouvelles et des noms célèbres mazurka, biguine ou calypso…

Elle a le goût, la saveur et l’arôme propices à la danse autant qu’à la rêverie.

Percussions, guitare, clarinette, saxophone, trombone et tuba, les sept musiciens fabriquent une musique festive et rythmée, riche d’improvisations, pour une évasion vers des mers lointaines !



Biguine, mambo, bossa nova, Jazz créole ! Depuis 2014, la fanfare Honolulu Brass Band propose son savoureux cocktail de musiques des îles.

Les 7 musiciens de la fanfare ont tous suivi un parcours de jazz, en conservatoire ou école spécialisée. Les nouvelles compositions originales reflètent les expériences et les influences de chacun d’entre eux, mêlant jazz et musiques des îles dans un style singulier, caractéristique d’Honolulu Brass Band.

Les reprises qui émaillent le répertoire font toujours la part belle à l’inattendu et au décalage Wayne Shorter et Horace Silver prennent ainsi des accents créoles. Le chant occupe le devant de la scène. Habilement traduites en français, les paroles prennent un sens nouveau. Les spectateurs deviennent acteurs et se mêlent au concert en reconnaissant Harry Belafonte ou Louis Armstrong.



HONOLULU BRASS BAND, fanfare des îles

● Nicolas Chatel, grosse caisse, percussions, vocal

● Fred Buram, saxophone alto, vocal

● Elise Sut, tuba

● Gabriel Manzaneque, guitare, vocal

● Magali Rubio, clarinette, vocal

● Ben Charras, trombone, vocal

● Djamel Taouacht, bongos, vocal. .

De la place des Prêcheurs à l’hôtel de ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 84 20 conservatoire@mairie-aixenprovence.fr

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English :

With this show, the Honolulu Brass Band puts jazz in the spotlight. Music that’s always festive and warm, danceable and light—jazz infused with biguine and calypso, and colored by mambo and bossa nova… In short: Creole jazz!

L’événement Déambulation Honolulu Brass Band Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence