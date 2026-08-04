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Sport Trophée des champions de Handball Arena du Pays d’Aix Aix-en-Provence

samedi 29 août 2026 · Arena du Pays d'Aix · Aix-en-Provence

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Arena du Pays d'Aix
Adresse
1955 rue Claude Nicolas Ledoux
Ville
13290 Aix-en-Provence
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
18 18 36

Aix-en-Provence

Sport Trophée des champions de Handball

Samedi 29 août 2026 à partir de 17h. Arena du Pays d’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 36 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 17:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Trophée des Champions de Handball.Familles
Au programme

15h30 ouverture des portes et du parvis avec animations et restauration
17h PAUC Handball Toyoda Gosei Blue Falcon Nagoya (Japon)
20h PSG Handball Montpellier Handball
21h45 remise du Trophée des Champions
22h-23h30 DJ set de Bakermat en plein air
Un seul billet donne accès aux deux rencontres, au DJ set de Bakermat et aux animations du parvis, sans supplément.
Une véritable fête du handball pour lancer la saison 2026-2027.
La rencontre sera diffusée en direct et en exclusivité sur beIN SPORTS.   .

Arena du Pays d’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence 13290 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   contact@arenaaix.com

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English :

Handball Champions Trophy.

L’événement Sport Trophée des champions de Handball Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

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