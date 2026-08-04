Sport Trophée des champions de Handball Arena du Pays d’Aix Aix-en-Provence
samedi 29 août 2026 · Arena du Pays d'Aix · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Sport Trophée des champions de Handball
Samedi 29 août 2026 à partir de 17h. Arena du Pays d’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 18 – 18 – 36 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 17:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Trophée des Champions de Handball.Familles
Au programme
15h30 ouverture des portes et du parvis avec animations et restauration
17h PAUC Handball Toyoda Gosei Blue Falcon Nagoya (Japon)
20h PSG Handball Montpellier Handball
21h45 remise du Trophée des Champions
22h-23h30 DJ set de Bakermat en plein air
Un seul billet donne accès aux deux rencontres, au DJ set de Bakermat et aux animations du parvis, sans supplément.
Une véritable fête du handball pour lancer la saison 2026-2027.
La rencontre sera diffusée en direct et en exclusivité sur beIN SPORTS. .
Arena du Pays d’Aix 1955 rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence 13290 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@arenaaix.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Handball Champions Trophy.
L’événement Sport Trophée des champions de Handball Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Récital Attila Szaniszló Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence 4 août 2026
- Le Marché de Créateurs du Cours Mirabeau Aix-en-Provence 5 août 2026
- Soirée de musique de chambre Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence 5 août 2026
- Spectacle Danses profanes & sacrées Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence 6 août 2026
- Concert Hommage à Ricardo Vińes Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence 7 août 2026