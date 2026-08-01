Concert On l’appelait La Callas Cour de l’école Sainte Catherine Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Concert On l’appelait La Callas

Samedi 29 août 2026 de 18h30 à 19h. Cour de l’école Sainte Catherine 20 rue Mignet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:30:00

fin : 2026-08-29 19:00:00

Date(s) :

2026-08-29

De ses débuts dans la Grèce des années 1940 à sa consécration mondiale en 1953, la vie tumultueuse et passionnée de Maria Callas oscille entre ferveur et nostalgie, détermination et désespoir, succès et scandales.

Acclamée à la Scala de Milan, elle renouvelle la technique vocale et le jeu scénique à l’opéra. Véritable icône de l’élégance, sa carrière internationale est jalonnée de scandales entretenus par la presse orgueil, rivalités, divorce, liaison avec le milliardaire Aristote Onassis jusqu’aux défaillances vocales de sa fin de carrière à Paris.

Au fil du spectacle, nous découvrons une Callas intime, touchante et même humoristique. De sa voix pure et profonde, la soprano Aurélie Jarjaye interprète les airs d’opéras au répertoire de la célèbre cantatrice tandis que le pianiste et narrateur Etienne Kippelen ponctue le récital d’anecdotes piquantes sur sa vie et de réflexions sur son existence.



Spectacle musical autour de la vie de Maria Callas avec Aurélie Jarjaye (soprano) et Etienne Kippelen, (piano et narration)

● Pietro Mascagni Cavalleria rusticana (1890) Voi lo sapete

● Francesco Cilea Adriana Lecouvreur (1902) Ecco respiro

● Vincenzo Bellini Norma (1831) Casta diva

● Giacomo Puccini Tosca (1900) Vissi d’arte

● Giuseppe Verdi La Traviata (1853) Addio del passato

● Georges Bizet Carmen (1875) Séguedille

● Charles Gounod Faust (1859) Ah je ris de me voir si belle

● Giacomo Puccini Gianni Schicchi (1918) O mio babbino caro . .

Cour de l’école Sainte Catherine 20 rue Mignet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 84 20 conservatoire@mairie-aixenprovence.fr

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English :

From her early days in Greece in the 1940s to her rise to international fame in 1953, Maria Callas’s tumultuous and passionate life oscillated between fervor and nostalgia, determination and despair, success and scandal.

L’événement Concert On l’appelait La Callas Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence