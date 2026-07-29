Capsule Festival thecamp Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Capsule Festival

Samedi 29 août 2026 de 18h à 2h. thecamp 550 Rue Denis Papin Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 29 – 29 – 48 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29 02:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Capsule Festival investit thecamp pour une première édition imaginée comme une expérience sensorielle où musique électronique, architecture et nature ne font plus qu’un.

Installé dans l’écrin naturel de thecamp, lieu emblématique dédié à l’innovation et à la créativité, le festival réunit une nouvelle génération d’artistes qui façonnent aujourd’hui les contours de la scène électronique internationale.

Pensé comme une véritable parenthèse, Capsule propose une expérience où le public ne vient p)as uniquement assister à une programmation, mais vivre un moment suspendu, du coucher du soleil jusqu’au cœur de la nuit.



Capsule rassemble 4 projets qui incarnent la diversité et l’évolution de la musique électronique contemporaine



● AMOR

Amor mêle indie dance et tech house dans un univers aussi visuel que musical. Porté par des productions remarquées et des performances immersives, le duo s’impose aujourd’hui comme l’un des projets les plus prometteurs de la nouvelle scène électronique française.



● GROSSOMODDO

Grossomoddo mêle house et afro house avec une signature méditerranéenne unique. Soutenu par les plus grands noms de la scène électronique et auteur de plusieurs n°1 sur Beatport, il s’impose aujourd’hui comme l’une des références incontournables de sa génération.



● SOLTO

Solto développe un univers solaire où l’afro house rencontre la house à travers des sets immersifs et fédérateurs. Révélé avec Jamaican (Bam Bam) aux côtés de Hugel, son premier titre devenu un hit mondial avec 300 millions de streams Spotify, il s’impose déjà comme l’un des nouveaux talents les plus prometteurs de la scène internationale.



● CASA MATA

Casa Mata développe un univers singulier où l’afro house rencontre la deep techno. Soutenues par des références comme Hugel, Montrouge ou Da Capo, ses productions et son identité énigmatique font de lui l’un des talents émergents les plus prometteurs de la scène.



Événement réservé aux personnes âgées de 18 ans et plus. Tenue correcte exigée. .

thecamp 550 Rue Denis Papin Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Capsule Festival is taking over thecamp for its first edition, designed as a sensory experience where electronic music, architecture, and nature become one.

L’événement Capsule Festival Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence