Exposition Summer Paper /3 ans de la boutique Eli-Atelier Papier Eli Atelier Papier Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Exposition Summer Paper /3 ans de la boutique Eli-Atelier Papier

Du 30/07 au 30/08/2026.

Le mardi de 10h30 à 15h et de 16h à 18h

Le mercredi de 11h à 17h

Le jeudi et le vendredi de 10h30 à 15h et de 16h à 19h

Le samedi de 10h30 à 19h. Eli Atelier Papier 20 rue Boulegon Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-30

Vernisage et ateliers autour du papier dans l’Atelier boutique Eli Atelier Papier à l’occasion d’une exposition qui se tiendra tout le mois d’août. Cyanotypie, bijoux origami et horticulture de papier à découvrir dans une ambiance convivialeFamilles

Summer paper.

Le mois d’août sera sous le signe du papier à la boutique. Cette deuxième partie d’été mettra à l’honneur deux créateurs artistes en résidence chez Eli Atelier Papier Lionel Autran et Géraldine de la marque Paper Song investiront l’espace pour une expo éphémère du 30 juillet au 30 août ! Nous aurons le plaisir de vous accueillir en boutique à tour de rôle.



Le vernissage c’est jeudi 30 juillet de 18h à 21h, nous serons heureux de vous compter parmi nous pour un verre de l’amitié et des ateliers créatifs pour petits et grands. .

Eli Atelier Papier 20 rue Boulegon Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 87 77 90 20 elisabeth.perron@gmail.com

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English :

Opening reception and paper-themed workshops at the Eli Atelier Papier studio and shop %E0 as part of an exhibition running throughout the month of August. Discover cyanotypes, origami jewelry, and paper horticulture in a friendly atmosphere

L’événement Exposition Summer Paper /3 ans de la boutique Eli-Atelier Papier Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme d’Aix en Provence