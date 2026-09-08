Ciné-Club Corée « K-Heritage » : The Money (1958), CENTRE CULTUREL CORÉEN, Paris

Informations pratiques

Ciné-Club Corée « K-Heritage » : The Money (1958) Vendredi 13 novembre, 19h00 CENTRE CULTUREL CORÉEN Paris

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-13T19:00:00+01:00 – 2026-11-13T21:04:00+01:00

Fin : 2026-11-13T19:00:00+01:00 – 2026-11-13T21:04:00+01:00

Pour cette édition spéciale du Ciné-Club Corée, organisée à l’occasion du 140ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre la Corée et la France, le thème choisi met à l’honneur la grotte de Seokguram, l’un des sites coréens inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.

À travers une sélection de films, cette programmation explore l’histoire de la Corée, sa tradition bouddhique ainsi que la ville historique de Gyeongju, offrant un regard cinématographique sur les lieux, les événements et les récits qui façonnent la mémoire et l’héritage du pays.

The money (1958) | Drame | Kim Sodong | 124 min | VOSTFR

Dans la Corée rurale des années 1950, Bong-su, un paysan confronté à la pauvreté, cherche à améliorer les conditions de vie de sa famille et à réunir l’argent nécessaire au mariage de sa fille. Après avoir été victime d’une escroquerie, il se retrouve entraîné dans une série d’événements tragiques qui bouleversent son existence. Confronté aux difficultés et injustices de son époque, il doit alors faire face à un choix irréversible.

Avec son regard lucide sur la pauvreté rurale et les inégalités sociales de la Corée des années 1950, The Money est considéré comme une œuvre pionnière du réalisme coréen. Reconnu pour sa valeur artistique et historique, le film a été classé au patrimoine culturel national en 2025.

CENTRE CULTUREL CORÉEN 20 Rue La Boétie, 75008 Paris Paris 75008 Quartier de l’Europe Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.coree-culture.org/cine-club-coree-k-heritage »}]

The money (1958) | Drame | Kim Sodong | 124 min | VOSTFR corée cinéma