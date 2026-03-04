Ciné-club de mars : LES CAMARADES de Mario Monicelli (1963), La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux

Ciné-club de mars : LES CAMARADES de Mario Monicelli (1963) Dimanche 22 mars, 15h00 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

1€ l’adhésion / Prix libre pour les membres

A la fin du XIXème siècle, dans une fabrique textile de Turin, les ouvriers, soumis à un rythme de travail infernal, voient se multiplier les accidents. Trois d’entre eux entrent en conflit avec le contremaître à la suite d’un nouveau drame. Il est alors décidé, en guise de protestation, que tous partiront une heure plus tôt ce soir-là. Mais cette action n’est pas du goût des patrons, qui profitent de l’inexpérience de ces hommes simples pour les berner. Les sanctions tombent. L’instituteur Sinigaglia, un militant socialiste, fraîchement débarqué de Gênes, pousse les ouvriers à s’organiser…

Bande-annonce :

Rendez-vous mensuel devenu incontournable pour les cinéphiles du quartier Grand Parc et d’ailleurs, le Ciné-Club vous propose une séance cinéma : film documentaire, d’animation, d’essai ou culte… à voir ou revoir. Toujours en écho avec les cultures et l’actualité du monde, cette projection dominicale est aussi l’occasion de partager un moment convivial autour d’un bon film. À l’issue de chaque séance, une discussion s’instaure librement et sans complexe. La programmation sera annoncée sur les réseaux sociaux de La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc.

Les Camarades (I compagni) est un film italo-franco-yougoslave réalisé par Mario Monicelli, sorti en 1963. cinéma