Ciné club des Cahiers • 5 mai, Cinéma du Panthéon, Paris
Ciné club des Cahiers • 5 mai, Cinéma du Panthéon, Paris mardi 5 mai 2026.
Ciné club des Cahiers • 5 mai Mardi 5 mai, 20h00 Cinéma du Panthéon Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T20:00:00+02:00 – 2026-05-05T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-05T20:00:00+02:00 – 2026-05-05T23:00:00+02:00
LA FEMME DE L’AVIATEUR de Eric Rohmer
Cinéma du Panthéon 13, rue Victor-Cousin, Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemadupantheon-reserver.cotecine.fr/reserver/F44988/D1778004000/VF/252814/ »}]
Le ciné-club des cahiers Cinéma du Panthéon Ciné club des Cahiers • 5 mai
À voir aussi à Paris (Paris)
- Sport seniors en plein air : Gymnastique Posturale Parc Montsouris PARIS 5 mai 2026
- Les ateliers numériques Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris 5 mai 2026
- Rencontre sur les théâtres de verdure en Europe, Salle des Fêtes de l’Académie du Climat, 5 mai 2026
- Découverte de la pratique de la rotation des cultures Maison du Jardinage et du Compostage PARIS 5 mai 2026
- Projection documentaire ENSEMBLE, Christine Cinéma Club Paris, Paris 5 mai 2026