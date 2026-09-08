Ciné-club Desi Kino : Projection de The Great Indian Kitchen de Jeo Baby Cinéma Le Brady Paris

Informations pratiques

Projection inédite suivie d’une discussion avec Dr Hugo Ribadeau Dumas, cofondateur du festival Indie Talkies.

Tout public • Drame • Inde • Malayalam (VOSTFR) • 2021 • 1h40

Avec Nimisha Sajayan, Suraj Venjaramoodu, Ajitha V M, T Suresh Babu et Ramadevi Kannanchery

Synopsis

Comme

toute jeune femme indienne, la mariée emménage chez son mari, prête à

s’adapter aux coutumes de sa belle-famille et à faire de cette maison

son foyer. Mais les difficultés surgissent lorsque sa belle-mère doit

s’absenter. Elle peine alors à faire face à la montagne de tâches

ménagères, aux divergences d’opinion et aux traditions qui lui sont

étrangères.

« Je suis la flamme qui s’est élevée des épreuves… »

Véritable succès public et critique à sa sortie, The Great Indian Kitchen

est une ode féministe qui nous plonge au plus près de la routine et du

labeur domestique d’une jeune mariée. Le réalisateur Jeo Baby y dépeint,

avec une justesse implacable, le fardeau des traditions patriarcales et

leurs répercussions aliénantes au quotidien.

Le ciné-club Desi Kino, votre rendez-vous mensuel pour explorer la richesse des cinémas d’Asie du Sud (Inde, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Népal, Bhoutan, Maldives) et de leurs diasporas, à travers des projections, rencontres et discussions. Chaque dernier jeudi du mois à 20h30 au cinéma Le Brady à Paris.

Le jeudi 24 septembre 2026

de 20h30 à 23h30

payant

De 5,50 à 10 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-24T23:30:00+02:00

fin : 2026-09-25T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-24T20:30:00+02:00_2026-09-24T23:30:00+02:00

Cinéma Le Brady 39, boulevard de Strasbourg 75010 Paris

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