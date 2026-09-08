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Ciné-club Desi Kino : Projection de The Great Indian Kitchen de Jeo Baby Cinéma Le Brady Paris

jeudi 24 septembre 2026 · Cinéma Le Brady · Paris

Ciné-club Desi Kino : Projection de The Great Indian Kitchen de Jeo Baby Cinéma Le Brady Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
Cinéma Le Brady
Adresse
39, boulevard de Strasbourg
Ville
75010 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">De 5,50 à 10 euros.</p>

Projection inédite suivie d’une discussion avec Dr Hugo Ribadeau Dumas, cofondateur du festival Indie Talkies.

Tout public • Drame • Inde • Malayalam (VOSTFR) • 2021 • 1h40

Avec Nimisha Sajayan, Suraj Venjaramoodu, Ajitha V M, T Suresh Babu et Ramadevi Kannanchery

Synopsis

Comme
toute jeune femme indienne, la mariée emménage chez son mari, prête à
s’adapter aux coutumes de sa belle-famille et à faire de cette maison
son foyer. Mais les difficultés surgissent lorsque sa belle-mère doit
s’absenter. Elle peine alors à faire face à la montagne de tâches
ménagères, aux divergences d’opinion et aux traditions qui lui sont
étrangères.

« Je suis la flamme qui s’est élevée des épreuves »

Véritable succès public et critique à sa sortie, The Great Indian Kitchen
est une ode féministe qui nous plonge au plus près de la routine et du
labeur domestique d’une jeune mariée. Le réalisateur Jeo Baby y dépeint,
avec une justesse implacable, le fardeau des traditions patriarcales et
leurs répercussions aliénantes au quotidien.

Le ciné-club Desi Kino, votre rendez-vous mensuel pour explorer la richesse des cinémas d’Asie du Sud (Inde, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Népal, Bhoutan, Maldives) et de leurs diasporas, à travers des projections, rencontres et discussions. Chaque dernier jeudi du mois à 20h30 au cinéma Le Brady à Paris.
Le jeudi 24 septembre 2026
de 20h30 à 23h30
payant

De 5,50 à 10 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-24T23:30:00+02:00
fin : 2026-09-25T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-24T20:30:00+02:00_2026-09-24T23:30:00+02:00

Cinéma Le Brady 39, boulevard de Strasbourg  75010 Paris
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