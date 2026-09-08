Ciné-club Desi Kino : Projection de The Great Indian Kitchen de Jeo Baby Cinéma Le Brady Paris
jeudi 24 septembre 2026 · Cinéma Le Brady · Paris
Informations pratiques
Projection inédite suivie d’une discussion avec Dr Hugo Ribadeau Dumas, cofondateur du festival Indie Talkies.
Tout public • Drame • Inde • Malayalam (VOSTFR) • 2021 • 1h40
Avec Nimisha Sajayan, Suraj Venjaramoodu, Ajitha V M, T Suresh Babu et Ramadevi Kannanchery
Synopsis
Comme
toute jeune femme indienne, la mariée emménage chez son mari, prête à
s’adapter aux coutumes de sa belle-famille et à faire de cette maison
son foyer. Mais les difficultés surgissent lorsque sa belle-mère doit
s’absenter. Elle peine alors à faire face à la montagne de tâches
ménagères, aux divergences d’opinion et aux traditions qui lui sont
étrangères.
« Je suis la flamme qui s’est élevée des épreuves… »
Véritable succès public et critique à sa sortie, The Great Indian Kitchen
est une ode féministe qui nous plonge au plus près de la routine et du
labeur domestique d’une jeune mariée. Le réalisateur Jeo Baby y dépeint,
avec une justesse implacable, le fardeau des traditions patriarcales et
leurs répercussions aliénantes au quotidien.
Le ciné-club Desi Kino, votre rendez-vous mensuel pour explorer la richesse des cinémas d’Asie du Sud (Inde, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Népal, Bhoutan, Maldives) et de leurs diasporas, à travers des projections, rencontres et discussions. Chaque dernier jeudi du mois à 20h30 au cinéma Le Brady à Paris.
Le jeudi 24 septembre 2026
de 20h30 à 23h30
payant
De 5,50 à 10 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-24T23:30:00+02:00
fin : 2026-09-25T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-24T20:30:00+02:00_2026-09-24T23:30:00+02:00
Cinéma Le Brady 39, boulevard de Strasbourg 75010 Paris
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