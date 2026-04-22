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Ciné-club : Die Frauen von Ravensbrück (Les Femmes de Ravensbrück) Maison Heinrich Heine Paris

Ciné-club : Die Frauen von Ravensbrück (Les Femmes de Ravensbrück) Maison Heinrich Heine Paris

Ciné-club : Die Frauen von Ravensbrück (Les Femmes de Ravensbrück) Maison Heinrich Heine Paris lundi 11 mai 2026.

Lieu : Maison Heinrich Heine

Adresse : 27c Bd Jourdain

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : lundi 11 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Die Frauen von Ravensbrück est le premier film consacré au
principal camp de concentration pour femmes. De 1980 à 2005, la
réalisatrice et autrice berlinoise Loretta Walz s’est consacrée à son
projet « Widerstand leben – Frauenbiografien », visant à recueillir des
témoignages de femmes ayant été détenues dans ce camp. À l’occasion du
60e anniversaire de la libération de Ravensbrück, elle a rassemblé ces
années de recherche dans un film documentaire de 90 minutes, composé
d’un montage de cinquante témoignages personnels et historiques.

Sur le même thème : débat « Survivre là où on ne survit pas » : Femmes de France au camp de Ravensbrück, le mercredi 6 mai à 19h30.

Un film documentaire réalisé par Loretta Walz, (Allemagne, 2005, 90 min, vostfr).
Le lundi 11 mai 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-11T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-12T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-11T20:00:00+02:00_2026-05-11T22:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27c Bd Jourdain  75014 Paris
https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine


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