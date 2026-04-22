Ciné-club : Die Frauen von Ravensbrück (Les Femmes de Ravensbrück) Maison Heinrich Heine Paris
Ciné-club : Die Frauen von Ravensbrück (Les Femmes de Ravensbrück) Maison Heinrich Heine Paris lundi 11 mai 2026.
Die Frauen von Ravensbrück est le premier film consacré au
principal camp de concentration pour femmes. De 1980 à 2005, la
réalisatrice et autrice berlinoise Loretta Walz s’est consacrée à son
projet « Widerstand leben – Frauenbiografien », visant à recueillir des
témoignages de femmes ayant été détenues dans ce camp. À l’occasion du
60e anniversaire de la libération de Ravensbrück, elle a rassemblé ces
années de recherche dans un film documentaire de 90 minutes, composé
d’un montage de cinquante témoignages personnels et historiques.
Sur le même thème : débat « Survivre là où on ne survit pas » : Femmes de France au camp de Ravensbrück, le mercredi 6 mai à 19h30.
Un film documentaire réalisé par Loretta Walz, (Allemagne, 2005, 90 min, vostfr).
Le lundi 11 mai 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-11T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-12T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-11T20:00:00+02:00_2026-05-11T22:00:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27c Bd Jourdain 75014 Paris
https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine
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